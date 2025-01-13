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سعر Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) المباشر لليوم هو USD 135.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMBPTBALWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM BptBALWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM BptBALWETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ -0.0010678768463 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ -37.9831786680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ +15.6519037200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ +25.50553400704699 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0010678768463 -- 30 يوم $ -37.9831786680 -27.97% 60 يوم $ +15.6519037200 +11.53% 90 يوم $ +25.50553400704699 +23.13%

تحليل سعر Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM BptBALWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 133.81$ 133.81 $ 133.81 24 ساعة مرتفع $ 137.94$ 137.94 $ 137.94 عالية طوال الوقت $ 1,133.57$ 1,133.57 $ 1,133.57 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.23%

معلومات سوق Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: