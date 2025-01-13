سعر Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH)
سعر Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) المباشر لليوم هو USD 135.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMBPTBALWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM BptBALWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM BptBALWETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ -0.0010678768463 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ -37.9831786680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ +15.6519037200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM BptBALWETH مقابل USD هو $ +25.50553400704699 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010678768463
|--
|30 يوم
|$ -37.9831786680
|-27.97%
|60 يوم
|$ +15.6519037200
|+11.53%
|90 يوم
|$ +25.50553400704699
|+23.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM BptBALWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
--
-10.23%
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