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سعر Aave AAVE (AAAVE) المباشر لليوم هو USD 292.63 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AAVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.81K - تغيير سعر Aave AAVE خلال اليوم هو +2.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AAVE (AAAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AAVE مقابل USD هو $ +6.45 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AAVE مقابل USD هو $ -53.1815812580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AAVE مقابل USD هو $ +166.8422629250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AAVE مقابل USD هو $ +130.78293185088782 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +6.45 +2.25% 30 يوم $ -53.1815812580 -18.17% 60 يوم $ +166.8422629250 +57.01% 90 يوم $ +130.78293185088782 +80.81%

تحليل سعر Aave AAVE (AAAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 283.52$ 283.52 $ 283.52 24 ساعة مرتفع $ 293.49$ 293.49 $ 293.49 عالية طوال الوقت $ 443.4$ 443.4 $ 443.4 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +2.25% تغير السعر (7 أيام) -14.67%

معلومات سوق Aave AAVE (AAAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: