سعر aarna atvPTmax اليوم

السعر المباشر لمشروع aarna atvPTmax (ATVPTMAX) اليوم هو $ 1.025، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATVPTMAX الحالي إلى USD هو $ 1.025 لكل ATVPTMAX.

يحتل aarna atvPTmax حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 354,767، مع عرض متداول قدره 346.09K ATVPTMAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATVPTMAX بين $ 1.025 (أدنى) و$ 1.025 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.025، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك ATVPTMAX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق aarna atvPTmax (ATVPTMAX)

القيمة السوقية $ 354.77K$ 354.77K $ 354.77K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 354.77K$ 354.77K $ 354.77K إمداد دورة التداول 346.09K 346.09K 346.09K إجمالي العرض 346,094.7214814895 346,094.7214814895 346,094.7214814895

القيمة السوقية الحالية لـ aarna atvPTmax هي $ 354.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ATVPTMAX يبلغ 346.09K، مع إجمالي عرض 346094.7214814895. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 354.77K.