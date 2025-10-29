سعر aarna atv111 المباشر اليوم هو 102.53 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ATV111 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ATV111 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر aarna atv111 المباشر اليوم هو 102.53 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ATV111 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ATV111 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار aarna atv111

سعر aarna atv111 (ATV111)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ATV111 إلى USD:

$102.53
$102.53$102.53
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار aarna atv111 (ATV111) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:56:20 (UTC+8)

معلومات سعر aarna atv111 (ATV111) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 102.52
$ 102.52$ 102.52
24 ساعة منخفض
$ 102.53
$ 102.53$ 102.53
24 ساعة مرتفع

$ 102.52
$ 102.52$ 102.52

$ 102.53
$ 102.53$ 102.53

$ 102.53
$ 102.53$ 102.53

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.01%

+0.10%

+0.10%

سعر aarna atv111 (ATV111) في الوقت الحقيقي هو $102.53. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ATV111 بين أدنى سعر $ 102.52 وأعلى سعر $ 102.53، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـATV111 على الإطلاق هو $ 102.53، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 101.3.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ATV111 -- على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aarna atv111 (ATV111)

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

9.80K
9.80K 9.80K

9,798.442084111623
9,798.442084111623 9,798.442084111623

القيمة السوقية الحالية لـ aarna atv111 هي $ 1.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ATV111 يبلغ 9.80K، مع إجمالي عرض 9798.442084111623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.

سجل سعر aarna atv111 (ATV111) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aarna atv111 مقابل USD هو $ +0.0145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aarna atv111 مقابل USD هو $ +0.3882606040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aarna atv111 مقابل USD هو $ +0.7790742050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aarna atv111 مقابل USD هو $ +1.1675 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0145+0.01%
30 يوم$ +0.3882606040+0.38%
60 يوم$ +0.7790742050+0.76%
90 يوم$ +1.1675+1.15%

ما هو aarna atv111 ( ATV111 )

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر aarna atv111 (ATV111)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر aarna atv111 (USD)

كم ستكون قيمة aarna atv111 (ATV111) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك aarna atv111 (ATV111) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة aarna atv111.

تحقق الآن من توقعات سعر aarna atv111!

عملة ATV111 إلى العملات المحلية

توكنوميكس aarna atv111 (ATV111)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس aarna atv111 (ATV111) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ATV111 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول aarna atv111 (ATV111)

كم يساوي aarna atv111 (ATV111) اليوم؟
سعر ATV111 المباشر في USD هو USD 102.53، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ATV111 إلى USD الحالي؟
سعر ATV111 إلى USD الحالي هو $ 102.53. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ aarna atv111 ؟
القيمة السوقية لعملة ATV111 هي $ 1.00M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ATV111؟
العرض المتداول لتوكن ATV111 هو 9.80K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ATV111؟
حقق ATV111 سعرًا قياسيًا قدره 102.53 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ATV111؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 101.3 ATV111.
ما هو حجم تداول ATV111؟
حجم تداول ATV111 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ATV111 هذا العام؟
قد يرتفع ATV111 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ATV111 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:56:20 (UTC+8)

تحديثات aarna atv111 (ATV111) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

