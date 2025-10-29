معلومات سعر aarna atv 808 (ATV808) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 124.16 $ 124.16 $ 124.16 24 ساعة منخفض $ 131.12 $ 131.12 $ 131.12 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 124.16$ 124.16 $ 124.16 24 ساعة مرتفع $ 131.12$ 131.12 $ 131.12 عالية طوال الوقت $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 أدنى سعر $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) +2.91% تغير السعر (7 أيام) +2.91%

سعر aarna atv 808 (ATV808) في الوقت الحقيقي هو $125.04. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ATV808 بين أدنى سعر $ 124.16 وأعلى سعر $ 131.12، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـATV808 على الإطلاق هو $ 185.98، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 105.08.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ATV808 -0.29% على مدار الساعة الماضية، -3.32% على مدار 24 ساعة، و +2.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aarna atv 808 (ATV808)

القيمة السوقية $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K إمداد دورة التداول 405.35 405.35 405.35 إجمالي العرض 405.3522277074127 405.3522277074127 405.3522277074127

القيمة السوقية الحالية لـ aarna atv 808 هي $ 50.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ATV808 يبلغ 405.35، مع إجمالي عرض 405.3522277074127. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.69K.