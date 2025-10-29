معلومات سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 50.62 $ 50.62 $ 50.62 24 ساعة منخفض $ 53.44 $ 53.44 $ 53.44 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 50.62$ 50.62 $ 50.62 24 ساعة مرتفع $ 53.44$ 53.44 $ 53.44 عالية طوال الوقت $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 أدنى سعر $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -3.25% تغير السعر (7 أيام) +2.84% تغير السعر (7 أيام) +2.84%

سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2) في الوقت الحقيقي هو $51.03. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AFI 802V2 بين أدنى سعر $ 50.62 وأعلى سعر $ 53.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAFI 802V2 على الإطلاق هو $ 79.25، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 42.48.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AFI 802V2 -0.25% على مدار الساعة الماضية، -3.25% على مدار 24 ساعة، و +2.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

القيمة السوقية $ 94.89K$ 94.89K $ 94.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 94.89K$ 94.89K $ 94.89K إمداد دورة التداول 1.86K 1.86K 1.86K إجمالي العرض 1,859.44671908729 1,859.44671908729 1,859.44671908729

القيمة السوقية الحالية لـ aarna afi 802v2 هي $ 94.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AFI 802V2 يبلغ 1.86K، مع إجمالي عرض 1859.44671908729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.89K.