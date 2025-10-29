سعر aarna afi 802v2 المباشر اليوم هو 51.03 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AFI 802V2 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AFI 802V2 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر aarna afi 802v2 المباشر اليوم هو 51.03 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AFI 802V2 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AFI 802V2 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AFI 802V2

معلومات سعر AFI 802V2

الوثيقة البيضاء لـ AFI 802V2

الموقع الرسمي لـ AFI 802V2

اقتصاد توكن AFI 802V2

توقعات سعر AFI 802V2

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار aarna afi 802v2

سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AFI 802V2 إلى USD:

$51.03
$51.03$51.03
-3.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار aarna afi 802v2 (AFI 802V2) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:24:14 (UTC+8)

معلومات سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 50.62
$ 50.62$ 50.62
24 ساعة منخفض
$ 53.44
$ 53.44$ 53.44
24 ساعة مرتفع

$ 50.62
$ 50.62$ 50.62

$ 53.44
$ 53.44$ 53.44

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

-0.25%

-3.25%

+2.84%

+2.84%

سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2) في الوقت الحقيقي هو $51.03. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AFI 802V2 بين أدنى سعر $ 50.62 وأعلى سعر $ 53.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAFI 802V2 على الإطلاق هو $ 79.25، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 42.48.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AFI 802V2 -0.25% على مدار الساعة الماضية، -3.25% على مدار 24 ساعة، و +2.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 94.89K
$ 94.89K$ 94.89K

--
----

$ 94.89K
$ 94.89K$ 94.89K

1.86K
1.86K 1.86K

1,859.44671908729
1,859.44671908729 1,859.44671908729

القيمة السوقية الحالية لـ aarna afi 802v2 هي $ 94.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AFI 802V2 يبلغ 1.86K، مع إجمالي عرض 1859.44671908729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.89K.

سجل سعر aarna afi 802v2 (AFI 802V2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aarna afi 802v2 مقابل USD هو $ -1.7155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aarna afi 802v2 مقابل USD هو $ -11.0449229940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aarna afi 802v2 مقابل USD هو $ -14.1615955530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aarna afi 802v2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.7155-3.25%
30 يوم$ -11.0449229940-21.64%
60 يوم$ -14.1615955530-27.75%
90 يوم$ 0--

ما هو aarna afi 802v2 ( AFI 802V2 )

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر aarna afi 802v2 (USD)

كم ستكون قيمة aarna afi 802v2 (AFI 802V2) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك aarna afi 802v2 (AFI 802V2) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة aarna afi 802v2.

تحقق الآن من توقعات سعر aarna afi 802v2!

عملة AFI 802V2 إلى العملات المحلية

توكنوميكس aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس aarna afi 802v2 (AFI 802V2) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AFI 802V2 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

كم يساوي aarna afi 802v2 (AFI 802V2) اليوم؟
سعر AFI 802V2 المباشر في USD هو USD 51.03، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AFI 802V2 إلى USD الحالي؟
سعر AFI 802V2 إلى USD الحالي هو $ 51.03. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ aarna afi 802v2 ؟
القيمة السوقية لعملة AFI 802V2 هي $ 94.89K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AFI 802V2؟
العرض المتداول لتوكن AFI 802V2 هو 1.86K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AFI 802V2؟
حقق AFI 802V2 سعرًا قياسيًا قدره 79.25 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AFI 802V2؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 42.48 AFI 802V2.
ما هو حجم تداول AFI 802V2؟
حجم تداول AFI 802V2 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AFI 802V2 هذا العام؟
قد يرتفع AFI 802V2 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AFI 802V2 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:24:14 (UTC+8)

تحديثات aarna afi 802v2 (AFI 802V2) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,064.87
$113,064.87$113,064.87

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.87
$3,999.87$3,999.87

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04022
$0.04022$0.04022

-13.39%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.28
$195.28$195.28

-1.82%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1789
$3.1789$3.1789

-17.58%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.87
$3,999.87$3,999.87

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,064.87
$113,064.87$113,064.87

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.28
$195.28$195.28

-1.82%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6594
$2.6594$2.6594

+0.88%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19360
$0.19360$0.19360

-3.08%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08161
$0.08161$0.08161

+3,980.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002737
$0.00002737$0.00002737

+321.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.278
$2.278$2.278

+203.73%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+109.09%