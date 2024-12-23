سعر Aarma (ARMA)
سعر Aarma (ARMA) المباشر لليوم هو USD 2.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.90M. يتم تحديث سعر ARMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aarma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.06K
- تغيير سعر Aarma خلال اليوم هو +21.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.68M
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خلال اليوم، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.504011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +1.0660330800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.7279722800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.1172051876228936 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.504011
|+21.95%
|30 يوم
|$ +1.0660330800
|+38.07%
|60 يوم
|$ +0.7279722800
|+26.00%
|90 يوم
|$ +0.1172051876228936
|+4.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aarma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+21.95%
+46.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aarma project is a community owned protocol focusing on the development of next generation of decentralized finance. Under the arm of Aarma project, our team is developing a multimedia-friendly blockchain and decentralized applications on top of it such as NFT Marketplace
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