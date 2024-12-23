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سعر Aarma (ARMA)

USD

مخطط سعر Aarma (ARMA) المباشر

$2.8
$2.8$2.8
+21.90%(1D)

سعر Aarma (ARMA) لليوم

سعر Aarma (ARMA) المباشر لليوم هو USD 2.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.90M. يتم تحديث سعر ARMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aarma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.06K
- تغيير سعر Aarma خلال اليوم هو +21.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.68M

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أداء سعر Aarma (ARMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.504011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +1.0660330800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.7279722800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aarma مقابل USD هو $ +0.1172051876228936 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.504011+21.95%
30 يوم$ +1.0660330800+38.07%
60 يوم$ +0.7279722800+26.00%
90 يوم$ +0.1172051876228936+4.37%

تحليل سعر Aarma (ARMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aarma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

-0.25%

+21.95%

+46.21%

معلومات سوق Aarma (ARMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 15.90M
$ 15.90M$ 15.90M

$ 100.06K
$ 100.06K$ 100.06K

5.68M
5.68M 5.68M

ما هو Aarma ( ARMA )

Aarma project is a community owned protocol focusing on the development of next generation of decentralized finance. Under the arm of Aarma project, our team is developing a multimedia-friendly blockchain and decentralized applications on top of it such as NFT Marketplace

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المصدر Aarma (ARMA)

الموقع الرسمي

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عملة ARMA إلى العملات المحلية

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1 ARMA إلى JPY
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1 ARMA إلى RUB
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1 ARMA إلى INR
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1 ARMA إلى IDR
Rp45,161.284
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1 ARMA إلى EGP
￡E.142.436
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