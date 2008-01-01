توكنوميكس AADex Finance (ADE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AADex Finance (ADE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AADex Finance (ADE) AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. الموقع الرسمي: https://aadex.app/ الوثيقة البيضاء: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf اشتر ADE الآن!

توكنوميكس AADex Finance (ADE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AADex Finance (ADE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 69.21K $ 69.21K $ 69.21K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 276.84K $ 276.84K $ 276.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 السعر الحالي: $ 0.02768382 $ 0.02768382 $ 0.02768382 معرفة المزيد عن سعر AADex Finance (ADE)

توكنوميكس AADex Finance (ADE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AADex Finance (ADE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ADE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ADE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ADE، استكشف السعر المباشر لتوكن ADE!

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