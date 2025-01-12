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سعر AADex Finance (ADE) المباشر لليوم هو USD 0.02829932 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.75K . يتم تحديث سعر ADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AADex Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.25 - تغيير سعر AADex Finance خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.50M

أداء سعر AADex Finance (ADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ +0.000159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ +0.0005132081 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ -0.0060903419 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ -0.02454580712313197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000159 +0.57% 30 يوم $ +0.0005132081 +1.81% 60 يوم $ -0.0060903419 -21.52% 90 يوم $ -0.02454580712313197 -46.44%

تحليل سعر AADex Finance (ADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AADex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02813849$ 0.02813849 $ 0.02813849 24 ساعة مرتفع $ 0.02850375$ 0.02850375 $ 0.02850375 عالية طوال الوقت $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) -0.55%

معلومات سوق AADex Finance (ADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: