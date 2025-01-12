سعر AADex Finance (ADE)
سعر AADex Finance (ADE) المباشر لليوم هو USD 0.02829932. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.75K. يتم تحديث سعر ADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AADex Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.25
- تغيير سعر AADex Finance خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.50M
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خلال اليوم، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ +0.000159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ +0.0005132081 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ -0.0060903419 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AADex Finance مقابل USD هو $ -0.02454580712313197 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000159
|+0.57%
|30 يوم
|$ +0.0005132081
|+1.81%
|60 يوم
|$ -0.0060903419
|-21.52%
|90 يوم
|$ -0.02454580712313197
|-46.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AADex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.57%
-0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.
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