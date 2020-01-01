توكنوميكس A51 Finance (A51) اكتشف الرؤى الرئيسية حول A51 Finance (A51)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. الموقع الرسمي: https://a51.finance/ الوثيقة البيضاء: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance اشتر A51 الآن!

توكنوميكس A51 Finance (A51) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار A51 Finance (A51)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.47K $ 47.47K $ 47.47K إجمالي العرض: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M العرض المتداول: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 109.82K $ 109.82K $ 109.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 السعر الحالي: $ 0.02932749 $ 0.02932749 $ 0.02932749 معرفة المزيد عن سعر A51 Finance (A51)

توكنوميكس A51 Finance (A51): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس A51 Finance (A51) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن A51 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن A51 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس A51، استكشف السعر المباشر لتوكن A51!

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