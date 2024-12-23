احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر A51 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر A51.

سعر A51 Finance (A51) المباشر لليوم هو USD 0.128474 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.95K . يتم تحديث سعر A51 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A51 Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.43 - تغيير سعر A51 Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.62M

أداء سعر A51 Finance (A51) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.0417129383 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.0653974414 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.03422635673837831 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0417129383 +32.47% 60 يوم $ +0.0653974414 +50.90% 90 يوم $ +0.03422635673837831 +36.32%

تحليل سعر A51 Finance (A51)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A51 Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.335432$ 0.335432 $ 0.335432 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -6.48%

معلومات سوق A51 Finance (A51)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: