سعر A51 Finance (A51)
سعر A51 Finance (A51) المباشر لليوم هو USD 0.128474. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.95K. يتم تحديث سعر A51 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A51 Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.43
- تغيير سعر A51 Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.62M
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خلال اليوم، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.0417129383 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.0653974414 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A51 Finance مقابل USD هو $ +0.03422635673837831 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0417129383
|+32.47%
|60 يوم
|$ +0.0653974414
|+50.90%
|90 يوم
|$ +0.03422635673837831
|+36.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر A51 Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
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