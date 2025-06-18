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سعر A3S (AA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.11K . يتم تحديث سعر AA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A3S الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر A3S خلال اليوم هو -28.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 247.83M

أداء سعر A3S (AA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A3S مقابل USD هو $ -0.000121693457378829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000121693457378829 -28.37% 30 يوم $ 0 -95.66% 60 يوم $ 0 -97.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر A3S (AA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A3S: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -28.37% تغير السعر (7 أيام) -58.50%

معلومات سوق A3S (AA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: