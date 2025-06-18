سعر A3S (AA)
سعر A3S (AA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.11K. يتم تحديث سعر AA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A3S الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر A3S خلال اليوم هو -28.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 247.83M
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خلال اليوم، كان سعر A3S مقابل USD هو $ -0.000121693457378829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A3S مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000121693457378829
|-28.37%
|30 يوم
|$ 0
|-95.66%
|60 يوم
|$ 0
|-97.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر A3S: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-28.37%
-58.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: 1. Account Abstraction 2. Interaction Abstraction 3. Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems.
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