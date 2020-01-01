توكنوميكس a16z AI Dog (TILLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول a16z AI Dog (TILLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات a16z AI Dog (TILLY) Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube الموقع الرسمي: https://tilly-aidog.site/ اشتر TILLY الآن!

توكنوميكس a16z AI Dog (TILLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار a16z AI Dog (TILLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.93K $ 29.93K $ 29.93K إجمالي العرض: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M العرض المتداول: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.93K $ 29.93K $ 29.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر a16z AI Dog (TILLY)

توكنوميكس a16z AI Dog (TILLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس a16z AI Dog (TILLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TILLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TILLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TILLY، استكشف السعر المباشر لتوكن TILLY!

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