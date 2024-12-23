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سعر a16z AI Dog (TILLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.36K . يتم تحديث سعر TILLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق a16z AI Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00K - تغيير سعر a16z AI Dog خلال اليوم هو +4.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M

أداء سعر a16z AI Dog (TILLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.78% 30 يوم $ 0 -58.49% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر a16z AI Dog (TILLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر a16z AI Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00202776$ 0.00202776 $ 0.00202776 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +4.78% تغير السعر (7 أيام) -26.24%

معلومات سوق a16z AI Dog (TILLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: