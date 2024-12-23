سعر a16z AI Dog (TILLY)
سعر a16z AI Dog (TILLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.36K. يتم تحديث سعر TILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق a16z AI Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00K
- تغيير سعر a16z AI Dog خلال اليوم هو +4.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M
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خلال اليوم، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر a16z AI Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.78%
|30 يوم
|$ 0
|-58.49%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر a16z AI Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+4.78%
-26.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube
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