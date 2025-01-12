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سعر A Trippy Ape (TRIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.25K . يتم تحديث سعر TRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A Trippy Ape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.49 - تغيير سعر A Trippy Ape خلال اليوم هو -1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 557.61M

أداء سعر A Trippy Ape (TRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.19% 30 يوم $ 0 -32.83% 60 يوم $ 0 -24.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر A Trippy Ape (TRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A Trippy Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.089441$ 0.089441 $ 0.089441 تغير السعر (1 ساعة) +2.28% تغير السعر (1يوم) -1.19% تغير السعر (7 أيام) -16.41%

معلومات سوق A Trippy Ape (TRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: