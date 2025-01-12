سعر A Trippy Ape (TRIP)
سعر A Trippy Ape (TRIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.25K. يتم تحديث سعر TRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A Trippy Ape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.49
- تغيير سعر A Trippy Ape خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 557.61M
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خلال اليوم، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A Trippy Ape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-32.83%
|60 يوم
|$ 0
|-24.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر A Trippy Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.28%
-1.19%
-16.41%
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