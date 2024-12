ما هو A New Internet Money Era ( ANIME )

A memecoin to represent the full gamut of Japanese anime culture and films on Solana. Anime has a rich and long history and $anime wants to give fans a space to enjoy and appreciate anime culture. There currently isn't a coin that covers all things anime and we intend to change that. This is a great way for anime fans to make money yet, at the same time having a investment backed by a strong team.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر A New Internet Money Era (ANIME) الموقع الرسمي