سعر A New Internet Money Era (ANIME)
سعر A New Internet Money Era (ANIME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.86K. يتم تحديث سعر ANIME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A New Internet Money Era الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 623.03
- تغيير سعر A New Internet Money Era خلال اليوم هو -3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.76M
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خلال اليوم، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.49%
|30 يوم
|$ 0
|-72.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر A New Internet Money Era: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-3.49%
-39.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin to represent the full gamut of Japanese anime culture and films on Solana. Anime has a rich and long history and $anime wants to give fans a space to enjoy and appreciate anime culture. There currently isn't a coin that covers all things anime and we intend to change that. This is a great way for anime fans to make money yet, at the same time having a investment backed by a strong team.
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