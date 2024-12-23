احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANIME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANIME.

سعر A New Internet Money Era (ANIME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.86K . يتم تحديث سعر ANIME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A New Internet Money Era الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 623.03 - تغيير سعر A New Internet Money Era خلال اليوم هو -3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.76M

أداء سعر A New Internet Money Era (ANIME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A New Internet Money Era مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.49% 30 يوم $ 0 -72.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر A New Internet Money Era (ANIME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A New Internet Money Era: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00100101$ 0.00100101 $ 0.00100101 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -3.49% تغير السعر (7 أيام) -39.78%

معلومات سوق A New Internet Money Era (ANIME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: