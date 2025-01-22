سعر A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE)
سعر A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USEDPHONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A Gently Used Nokia 3310 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 497.08
- تغيير سعر A Gently Used Nokia 3310 خلال اليوم هو +5.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.10%
|30 يوم
|$ 0
|-1.37%
|60 يوم
|$ 0
|-51.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used Nokia 3310: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.10%
+24.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Gently Used Nokia 3310 The old Used Nokia 3310 MEME token taking over the solana chain with storm!
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