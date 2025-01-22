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سعر A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USEDPHONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A Gently Used Nokia 3310 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 497.08 - تغيير سعر A Gently Used Nokia 3310 خلال اليوم هو +5.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used Nokia 3310 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.10% 30 يوم $ 0 -1.37% 60 يوم $ 0 -51.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used Nokia 3310: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +5.10% تغير السعر (7 أيام) +24.59%

معلومات سوق A Gently Used Nokia 3310 (USEDPHONE)

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