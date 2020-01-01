توكنوميكس A Gently Used Couch ($COUCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول A Gently Used Couch ($COUCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات A Gently Used Couch ($COUCH) A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign. الموقع الرسمي: https://agentlyusedcouch.com/ اشتر $COUCH الآن!

توكنوميكس A Gently Used Couch ($COUCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار A Gently Used Couch ($COUCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K إجمالي العرض: $ 988.30M $ 988.30M $ 988.30M العرض المتداول: $ 988.30M $ 988.30M $ 988.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر A Gently Used Couch ($COUCH)

توكنوميكس A Gently Used Couch ($COUCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس A Gently Used Couch ($COUCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $COUCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $COUCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $COUCH، استكشف السعر المباشر لتوكن $COUCH!

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