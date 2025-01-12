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سعر A Gently Used Couch ($COUCH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.95K . يتم تحديث سعر $COUCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A Gently Used Couch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66 - تغيير سعر A Gently Used Couch خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.34M

أداء سعر A Gently Used Couch ($COUCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.80% 30 يوم $ 0 -19.10% 60 يوم $ 0 -28.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر A Gently Used Couch ($COUCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used Couch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) -12.12%

معلومات سوق A Gently Used Couch ($COUCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: