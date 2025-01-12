سعر A Gently Used Couch ($COUCH)
سعر A Gently Used Couch ($COUCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.95K. يتم تحديث سعر $COUCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A Gently Used Couch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66
- تغيير سعر A Gently Used Couch خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.34M
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خلال اليوم، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used Couch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|-19.10%
|60 يوم
|$ 0
|-28.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used Couch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
+0.80%
-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.
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