سعر A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)
سعر A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) المباشر لليوم هو USD 0.00390067. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USEDCAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق A Gently Used 2001 Honda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.22K
- تغيير سعر A Gently Used 2001 Honda خلال اليوم هو +1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.0003418991 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.0020145708 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.012004220864096737 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.89%
|30 يوم
|$ -0.0003418991
|-8.76%
|60 يوم
|$ -0.0020145708
|-51.64%
|90 يوم
|$ -0.012004220864096737
|-75.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used 2001 Honda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
+1.89%
-3.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Gently Used 2001 Honda Civic
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