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سعر A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) المباشر لليوم هو USD 0.00390067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USEDCAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق A Gently Used 2001 Honda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.22K - تغيير سعر A Gently Used 2001 Honda خلال اليوم هو +1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.0003418991 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.0020145708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر A Gently Used 2001 Honda مقابل USD هو $ -0.012004220864096737 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.89% 30 يوم $ -0.0003418991 -8.76% 60 يوم $ -0.0020145708 -51.64% 90 يوم $ -0.012004220864096737 -75.47%

تحليل سعر A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر A Gently Used 2001 Honda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00380847$ 0.00380847 $ 0.00380847 24 ساعة مرتفع $ 0.00426676$ 0.00426676 $ 0.00426676 عالية طوال الوقت $ 0.116545$ 0.116545 $ 0.116545 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) +1.89% تغير السعر (7 أيام) -3.34%

معلومات سوق A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: