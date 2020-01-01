توكنوميكس Zygo The Frog (ZYGO)
معلومات Zygo The Frog (ZYGO)
Zygo الضفدع الأخضر الصغير المشاغب الذي يقع دائمًا في المشاكل ويخرج منها.
توكنوميكس Zygo The Frog (ZYGO) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zygo The Frog (ZYGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Zygo The Frog (ZYGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Zygo The Frog (ZYGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن ZYGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZYGO التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZYGO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZYGO!
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شراء Zygo The Frog (ZYGO)
المبلغ
1 ZYGO = 0.003518 USD