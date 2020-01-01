توكنوميكس Zaros Finance (ZRS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zaros Finance (ZRS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zaros Finance (ZRS) Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. الموقع الرسمي: https://www.zaros.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.zaros.fi/overview مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef اشتر ZRS الآن!

توكنوميكس Zaros Finance (ZRS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zaros Finance (ZRS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000129 $ 0.000129 $ 0.000129 معرفة المزيد عن سعر Zaros Finance (ZRS)

توكنوميكس Zaros Finance (ZRS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zaros Finance (ZRS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZRS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZRS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZRS، استكشف السعر المباشر لتوكن ZRS!

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