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المزيد عن ZRO

معلومات سعر ZRO

ما هو ZRO

الوثيقة البيضاء لـ ZRO

الموقع الرسمي لـ ZRO

اقتصاد توكن ZRO

توقعات سعر ZRO

سجل ZRO

دليل شراء ZRO

محول عملة ZRO إلى الفيات

عقود ZRO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ LayerZero (ZRO)

التحليل الفني اليوم لـ LayerZero (ZRO)

توفر صفحة LayerZero تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZRO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LayerZero أدناه.

تغير سعر LayerZero (ZRO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.7773---9.51%-0.56%-41.16%
اعرف المزيد عن سعر LayerZero

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LayerZero

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LayerZero عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.776
0.7759
R2
0.7759
0.7758
R1
0.7758
0.7758
PP
0.7757
0.7757
S1
0.7756
0.7756
S2
0.7755
0.7756
S3
0.7754
0.7755

إشارات السوق الخاصة بـ LayerZero

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$5.17 M
$5.37 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.93 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.17M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ LayerZero

صافي التدفقسعر ZROUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.22 M0.78
2026-08-16-$0.10 M0.77
2026-08-15$0.30 M0.79
2026-08-14$0.11 M0.78
2026-08-13$0.15 M0.81

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن LayerZero

تداول أسواق LayerZero (ZRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LayerZero المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZRO
$0.7773
$0.7773$0.7773
+0.55%
302.38K (USDT)
/USDCZRO
$0.7758
$0.7758$0.7758
+0.42%
71.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZRO إلى USD

المبلغ

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 0.7773 USD

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