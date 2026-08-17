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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zora، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zora، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZORA

معلومات سعر ZORA

ما هو ZORA

الوثيقة البيضاء لـ ZORA

الموقع الرسمي لـ ZORA

اقتصاد توكن ZORA

توقعات سعر ZORA

سجل ZORA

دليل شراء ZORA

محول عملة ZORA إلى الفيات

عقود ZORA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Zora (ZORA)

التحليل الفني اليوم لـ Zora (ZORA)

توفر صفحة Zora تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZORA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zora أدناه.

تغير سعر Zora (ZORA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004851---7.64%-22.38%-54.32%
اعرف المزيد عن سعر Zora

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zora

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zora عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 6
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 1شراء 7
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 5شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004845
0.004844
R2
0.004844
0.004843
R1
0.004843
0.004843
PP
0.004842
0.004842
S1
0.004841
0.004841
S2
0.00484
0.004841
S3
0.004839
0.00484

إشارات السوق الخاصة بـ Zora

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.51M
$3.02 M
$3.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zora

صافي التدفقسعر ZORAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.04 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Zora (ZORA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zora المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZORA
$0.004851
$0.004851$0.004851
-0.89%
19.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZORA إلى USD

المبلغ

ZORA
ZORA
USD
USD

1 ZORA = 0.004851 USD

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