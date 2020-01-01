توكنوميكس ZON (ZON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZON (ZON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZON (ZON) ZON Token عبارة عن توكن أداة مساعدة وحوكمة Web3 يدعم عالمًا افتراضيًا لامركزيًا يمزج بين الألعاب وNFTs وDeFi في نظام بيئي غامر واحد. الموقع الرسمي: https://www.zontoken.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 اشتر ZON الآن!

توكنوميكس ZON (ZON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZON (ZON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.58M $ 40.58M $ 40.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 السعر الحالي: $ 0.040584 $ 0.040584 $ 0.040584 معرفة المزيد عن سعر ZON (ZON)

توكنوميكس ZON (ZON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZON (ZON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZON، استكشف السعر المباشر لتوكن ZON!

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