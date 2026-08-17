التحليل الفني اليوم لـ zkPass (ZKP) توفر صفحة zkPass تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZKP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل zkPass أدناه. التسجيل

تغير سعر zkPass (ZKP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04063 -- -11.16% -8.06% -45.74%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ZkPass

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ZkPass عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04069 0.04066 R2 0.04066 0.04065 R1 0.04065 0.04064 PP 0.04062 0.04062 S1 0.04061 0.04061 S2 0.04058 0.0406 S3 0.04057 0.04058

إشارات السوق الخاصة بـ ZkPass صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.18M $1.34 M $1.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.39 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ZkPass صافي التدفق سعر ZKPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.06 M 0.04 2026-08-16 $0.00 M 0.04 2026-08-15 -$0.17 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 -$0.04 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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