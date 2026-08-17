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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZkPass، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZkPass، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZKP

معلومات سعر ZKP

ما هو ZKP

الوثيقة البيضاء لـ ZKP

الموقع الرسمي لـ ZKP

اقتصاد توكن ZKP

توقعات سعر ZKP

سجل ZKP

دليل شراء ZKP

محول عملة ZKP إلى الفيات

عقود ZKP الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ zkPass (ZKP)

التحليل الفني اليوم لـ zkPass (ZKP)

توفر صفحة zkPass تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZKP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل zkPass أدناه.

تغير سعر zkPass (ZKP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04063---11.16%-8.06%-45.74%
اعرف المزيد عن سعر zkPass

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ZkPass

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ZkPass عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04069
0.04066
R2
0.04066
0.04065
R1
0.04065
0.04064
PP
0.04062
0.04062
S1
0.04061
0.04061
S2
0.04058
0.0406
S3
0.04057
0.04058

إشارات السوق الخاصة بـ ZkPass

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$1.34 M
$1.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ZkPass

صافي التدفقسعر ZKPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.06 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15-$0.17 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13-$0.04 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن zkPass

تداول أسواق zkPass (ZKP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر zkPass المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZKP
$0.04063
$0.04063$0.04063
-0.75%
1.39M (USDT)
/USDCZKP
$0.04056
$0.04056$0.04056
-0.89%
1.41M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZKP إلى USD

المبلغ

ZKP
ZKP
USD
USD

1 ZKP = 0.04063 USD

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