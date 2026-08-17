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المزيد عن ZKC

معلومات سعر ZKC

ما هو ZKC

الوثيقة البيضاء لـ ZKC

الموقع الرسمي لـ ZKC

اقتصاد توكن ZKC

توقعات سعر ZKC

سجل ZKC

دليل شراء ZKC

محول عملة ZKC إلى الفيات

عقود ZKC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Boundless (ZKC)

التحليل الفني اليوم لـ Boundless (ZKC)

توفر صفحة Boundless تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZKC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Boundless أدناه.

تغير سعر Boundless (ZKC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03724---5.37%-10.38%-44.79%
اعرف المزيد عن سعر Boundless

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Boundless

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Boundless عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03723
0.03722
R2
0.03722
0.03722
R1
0.03722
0.03722
PP
0.03721
0.03721
S1
0.03721
0.03721
S2
0.0372
0.03721
S3
0.0372
0.0372

إشارات السوق الخاصة بـ Boundless

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.08M
$2.88 M
$1.80 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Boundless

صافي التدفقسعر ZKCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.04
2026-08-16-$0.02 M0.04
2026-08-15-$0.01 M0.04
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Boundless

تداول أسواق Boundless (ZKC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Boundless المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZKC
$0.03724
$0.03724$0.03724
-1.63%
1.67M (USDT)
/USDCZKC
$0.03726
$0.03726$0.03726
-1.55%
1.46M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZKC إلى USD

المبلغ

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.03724 USD

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