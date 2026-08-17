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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZKsync، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZKsync، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZK

معلومات سعر ZK

ما هو ZK

الوثيقة البيضاء لـ ZK

الموقع الرسمي لـ ZK

اقتصاد توكن ZK

توقعات سعر ZK

سجل ZK

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عقود ZK الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ZKsync (ZK)

التحليل الفني اليوم لـ ZKsync (ZK)

توفر صفحة ZKsync تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ZKsync أدناه.

تغير سعر ZKsync (ZK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007805---1.63%-15.68%-47.59%
اعرف المزيد عن سعر ZKsync

تدفق رأس المال الخاص بـ ZKsync

صافي التدفقسعر ZKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.06 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.07 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ZKsync

تداول أسواق ZKsync (ZK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ZKsync المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZK
$0.007805
$0.007805$0.007805
+3.51%
15.04M (USDT)
/USDCZK
$0.007789
$0.007789$0.007789
+3.28%
7.08M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZK إلى USD

المبلغ

ZK
ZK
USD
USD

1 ZK = 0.007805 USD

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