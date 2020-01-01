توكنوميكس Pepes Dog (ZEUSCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pepes Dog (ZEUSCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pepes Dog (ZEUSCOIN) $ZEUS هو مشروع عملة مشفرة مستوحى من شخصية "بيبي الكلب" من سلسلة "نادي الأولاد" للكاتب مات فوري. يُدخل المشروع هذه الشخصية إلى عالم البلوك تشين كأصل رقمي ذي طابع ثقافي. الموقع الرسمي: https://www.zeuscoin.vip/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0f7dC5D02CC1E1f5Ee47854d534D332A1081cCC8 اشتر ZEUSCOIN الآن!

توكنوميكس Pepes Dog (ZEUSCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pepes Dog (ZEUSCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M إجمالي العرض: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T العرض المتداول: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000007723 $ 0.00000007723 $ 0.00000007723 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000815612278 $ 0.000000000815612278 $ 0.000000000815612278 السعر الحالي: $ 0.000000009385 $ 0.000000009385 $ 0.000000009385 معرفة المزيد عن سعر Pepes Dog (ZEUSCOIN)

توكنوميكس Pepes Dog (ZEUSCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pepes Dog (ZEUSCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZEUSCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZEUSCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZEUSCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ZEUSCOIN!

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