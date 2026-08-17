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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zerebro، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zerebro، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZEREBRO

معلومات سعر ZEREBRO

ما هو ZEREBRO

الوثيقة البيضاء لـ ZEREBRO

الموقع الرسمي لـ ZEREBRO

اقتصاد توكن ZEREBRO

توقعات سعر ZEREBRO

سجل ZEREBRO

دليل شراء ZEREBRO

محول عملة ZEREBRO إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Zerebro (ZEREBRO)

التحليل الفني اليوم لـ Zerebro (ZEREBRO)

توفر صفحة Zerebro تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEREBRO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zerebro أدناه.

تغير سعر Zerebro (ZEREBRO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04065--+7.49%+20.84%+76.16%
اعرف المزيد عن سعر Zerebro

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zerebro

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zerebro عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.040728
0.040726
R2
0.040726
0.040725
R1
0.040725
0.040725
PP
0.040723
0.040723
S1
0.040722
0.040722
S2
0.040721
0.040722
S3
0.04072
0.040721

إشارات السوق الخاصة بـ Zerebro

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$13.10 M
$13.58 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.37 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zerebro

صافي التدفقسعر ZEREBROUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.04
2026-08-16-$0.24 M0.04
2026-08-15$0.01 M0.04
2026-08-14-$0.01 M0.04
2026-08-13$0.02 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zerebro

تداول أسواق Zerebro (ZEREBRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zerebro المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEREBRO
$0.04065
$0.04065$0.04065
-6.74%
3.14M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZEREBRO إلى USD

المبلغ

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0.04065 USD

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