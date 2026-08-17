شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zentry، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zentry، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZENT

معلومات سعر ZENT

ما هو ZENT

الوثيقة البيضاء لـ ZENT

الموقع الرسمي لـ ZENT

اقتصاد توكن ZENT

توقعات سعر ZENT

سجل ZENT

دليل شراء ZENT

محول عملة ZENT إلى الفيات

عقود ZENT الفورية

ZENT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Zentry (ZENT)

التحليل الفني اليوم لـ Zentry (ZENT)

توفر صفحة Zentry تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZENT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zentry أدناه.

تغير سعر Zentry (ZENT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001656---7.39%-13.98%-44.97%
اعرف المزيد عن سعر Zentry

تدفق رأس المال الخاص بـ Zentry

صافي التدفقسعر ZENTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zentry

تداول أسواق Zentry (ZENT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zentry المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZENT
$0.001656
$0.001656$0.001656
-1.60%
33.75M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZENT إلى USD

المبلغ

ZENT
ZENT
USD
USD

1 ZENT = 0.001656 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.