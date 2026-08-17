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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZEROBASE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ZEROBASE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZBT

معلومات سعر ZBT

ما هو ZBT

الوثيقة البيضاء لـ ZBT

الموقع الرسمي لـ ZBT

اقتصاد توكن ZBT

توقعات سعر ZBT

سجل ZBT

دليل شراء ZBT

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التحليل الفني اليوم لـ ZEROBASE (ZBT)

التحليل الفني اليوم لـ ZEROBASE (ZBT)

توفر صفحة ZEROBASE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZBT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ZEROBASE أدناه.

تغير سعر ZEROBASE (ZBT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07806---25.37%-19.29%-47.95%
اعرف المزيد عن سعر ZEROBASE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ZEROBASE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ZEROBASE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07772
0.07772
R2
0.07772
0.07772
R1
0.07772
0.07772
PP
0.07772
0.07772
S1
0.07772
0.07772
S2
0.07772
0.07772
S3
0.07772
0.07772

إشارات السوق الخاصة بـ ZEROBASE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.55M
$6.44 M
$6.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.48 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ZEROBASE

صافي التدفقسعر ZBTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.08
2026-08-16$0.00 M0.08
2026-08-15-$0.03 M0.09
2026-08-14-$0.09 M0.09
2026-08-13-$0.04 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ZEROBASE

تداول أسواق ZEROBASE (ZBT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ZEROBASE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZBT
$0.07806
$0.07806$0.07806
-7.91%
1.26M (USDT)
/USDCZBT
$0.07784
$0.07784$0.07784
-7.90%
676.43K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZBT إلى USD

المبلغ

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.07806 USD

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