التحليل الفني اليوم لـ ZEROBASE (ZBT) توفر صفحة ZEROBASE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZBT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ZEROBASE أدناه. التسجيل

تغير سعر ZEROBASE (ZBT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07806 -- -25.37% -19.29% -47.95%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ZEROBASE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ZEROBASE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 2 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07772 0.07772 R2 0.07772 0.07772 R1 0.07772 0.07772 PP 0.07772 0.07772 S1 0.07772 0.07772 S2 0.07772 0.07772 S3 0.07772 0.07772

إشارات السوق الخاصة بـ ZEROBASE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.55M $6.44 M $6.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.48 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ZEROBASE صافي التدفق سعر ZBTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.04 M 0.08 2026-08-16 $0.00 M 0.08 2026-08-15 -$0.03 M 0.09 2026-08-14 -$0.09 M 0.09 2026-08-13 -$0.04 M 0.09 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ZEROBASE (ZBT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ZEROBASE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ZBT $0.07806 $0.07806 $0.07806 -7.91% 1.26M (USDT) تداول / USDC ZBT $0.07784 $0.07784 $0.07784 -7.90% 676.43K (USDT) تداول