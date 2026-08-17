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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zebec Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zebec Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZBCN

معلومات سعر ZBCN

ما هو ZBCN

الوثيقة البيضاء لـ ZBCN

الموقع الرسمي لـ ZBCN

اقتصاد توكن ZBCN

توقعات سعر ZBCN

سجل ZBCN

دليل شراء ZBCN

محول عملة ZBCN إلى الفيات

عقود ZBCN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Zebec Network (ZBCN)

التحليل الفني اليوم لـ Zebec Network (ZBCN)

توفر صفحة Zebec Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZBCN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zebec Network أدناه.

تغير سعر Zebec Network (ZBCN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0015845---6.67%-19.43%-47.27%
اعرف المزيد عن سعر Zebec Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zebec Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zebec Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 2
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 2شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0015785
0.0015783
R2
0.0015783
0.0015782
R1
0.0015781
0.0015781
PP
0.0015779
0.0015779
S1
0.0015777
0.0015778
S2
0.0015775
0.0015777
S3
0.0015773
0.0015775

إشارات السوق الخاصة بـ Zebec Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.27 M
$1.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zebec Network

صافي التدفقسعر ZBCNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14$0.09 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zebec Network

تداول أسواق Zebec Network (ZBCN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zebec Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZBCN
$0.0015857
$0.0015857$0.0015857
+0.60%
109.03M (USDT)
/USDCZBCN
$0.001586
$0.001586$0.001586
+0.76%
35.02M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZBCN إلى USD

المبلغ

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0.0015845 USD

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