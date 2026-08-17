التحليل الفني اليوم لـ Zebec Network (ZBCN) توفر صفحة Zebec Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZBCN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zebec Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Zebec Network (ZBCN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0015845 -- -6.67% -19.43% -47.27%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zebec Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zebec Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 2 شراء 19 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 2 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0015785 0.0015783 R2 0.0015783 0.0015782 R1 0.0015781 0.0015781 PP 0.0015779 0.0015779 S1 0.0015777 0.0015778 S2 0.0015775 0.0015777 S3 0.0015773 0.0015775

إشارات السوق الخاصة بـ Zebec Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $1.27 M $1.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Zebec Network صافي التدفق سعر ZBCNUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.00 2026-08-16 $0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.09 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Zebec Network (ZBCN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zebec Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ZBCN $0.0015857 $0.0015857 $0.0015857 +0.60% 109.03M (USDT) تداول / USDC ZBCN $0.001586 $0.001586 $0.001586 +0.76% 35.02M (USDT) تداول