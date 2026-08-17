التحليل الفني اليوم لـ Zama Protocol (ZAMA) توفر صفحة Zama Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZAMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zama Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Zama Protocol (ZAMA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04291 -- -6.19% +23.12% +59.63%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zama Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zama Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04287 0.04285 R2 0.04285 0.04283 R1 0.04283 0.04283 PP 0.04282 0.04282 S1 0.0428 0.0428 S2 0.04278 0.0428 S3 0.04277 0.04278

إشارات السوق الخاصة بـ Zama Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.33M $2.19 M $2.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.44 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.42 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Zama Protocol صافي التدفق سعر ZAMAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.11 M 0.04 2026-08-16 -$0.14 M 0.04 2026-08-15 -$0.30 M 0.04 2026-08-14 -$0.25 M 0.05 2026-08-13 $0.05 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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