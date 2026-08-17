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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zama Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Zama Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ZAMA

معلومات سعر ZAMA

ما هو ZAMA

الوثيقة البيضاء لـ ZAMA

الموقع الرسمي لـ ZAMA

اقتصاد توكن ZAMA

توقعات سعر ZAMA

سجل ZAMA

دليل شراء ZAMA

محول عملة ZAMA إلى الفيات

عقود ZAMA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Zama Protocol (ZAMA)

التحليل الفني اليوم لـ Zama Protocol (ZAMA)

توفر صفحة Zama Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZAMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Zama Protocol أدناه.

تغير سعر Zama Protocol (ZAMA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04291---6.19%+23.12%+59.63%
اعرف المزيد عن سعر Zama Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Zama Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Zama Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04287
0.04285
R2
0.04285
0.04283
R1
0.04283
0.04283
PP
0.04282
0.04282
S1
0.0428
0.0428
S2
0.04278
0.0428
S3
0.04277
0.04278

إشارات السوق الخاصة بـ Zama Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.33M
$2.19 M
$2.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.44 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.42 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Zama Protocol

صافي التدفقسعر ZAMAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.11 M0.04
2026-08-16-$0.14 M0.04
2026-08-15-$0.30 M0.04
2026-08-14-$0.25 M0.05
2026-08-13$0.05 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Zama Protocol

تداول أسواق Zama Protocol (ZAMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zama Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZAMA
$0.04291
$0.04291$0.04291
+4.45%
2.89M (USDT)
/USDCZAMA
$0.04285
$0.04285$0.04285
+4.43%
1.37M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZAMA إلى USD

المبلغ

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.04291 USD

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