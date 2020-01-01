توكنوميكس Yachts Coin (YTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yachts Coin (YTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yachts Coin (YTC) يهدف Yachtscoin إلى أن يكون أداةً متعددة الاستخدامات للاستثمار في نمط الحياة الفاخر، من خلال دعم دفع تكاليف الخدمات ذات الصلة، مثل رسوم الأرصفة، وإدارة الطاقم، وتزويد الوقود، وصيانة اليخوت. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون مع مصنعي اليخوت والأرصفة ومقدمي الخدمات لتعزيز دمج YTC في الاقتصاد البحري الأوسع. يدمج نظام Yachtscoin وظائف العقود الذكية لتنفيذ الاتفاقيات التعاقدية تلقائيًا في عمليات بيع وتأجير اليخوت. تُقلل هذه الميزة من التكاليف الإدارية، وتُقلل من مخاطر الاحتيال، وتضمن معاملات آمنة وخالية من الثقة. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين، تُعزز YTC شفافية المعاملات، مما يمنح المستخدمين الثقة في أمان معاملاتهم وشرعيتها. الموقع الرسمي: https://yachtscoins.com الوثيقة البيضاء: https://yachtscoins.com/white-paper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump اشتر YTC الآن!

توكنوميكس Yachts Coin (YTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yachts Coin (YTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 150.89K $ 150.89K $ 150.89K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.90K $ 150.90K $ 150.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 السعر الحالي: $ 0.0001509 $ 0.0001509 $ 0.0001509 معرفة المزيد عن سعر Yachts Coin (YTC)

توكنوميكس Yachts Coin (YTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yachts Coin (YTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YTC، استكشف السعر المباشر لتوكن YTC!

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