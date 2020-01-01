توكنوميكس YOUR AI (YOURAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YOUR AI (YOURAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YOUR AI (YOURAI) YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. الموقع الرسمي: https://your.io/token الوثيقة البيضاء: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep اشتر YOURAI الآن!

توكنوميكس YOUR AI (YOURAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YOUR AI (YOURAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 549.17K $ 549.17K $ 549.17K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 السعر الحالي: $ 0.001072 $ 0.001072 $ 0.001072 معرفة المزيد عن سعر YOUR AI (YOURAI)

توكنوميكس YOUR AI (YOURAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YOUR AI (YOURAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YOURAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YOURAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YOURAI، استكشف السعر المباشر لتوكن YOURAI!

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