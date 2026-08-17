التحليل الفني اليوم لـ YOM (YOM) توفر صفحة YOM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل YOM أدناه. التسجيل

تغير سعر YOM (YOM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.10155 -- -1.85% +1.61% +290.57%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ YOM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ YOM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 8 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 4 شراء 4 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1025 0.1022 R2 0.1022 0.102 R1 0.102 0.1019 PP 0.1017 0.1017 S1 0.1015 0.1015 S2 0.1012 0.1014 S3 0.101 0.1012

إشارات السوق الخاصة بـ YOM صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.00M $0.02 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.00 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ YOM صافي التدفق سعر YOMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.10 2026-08-16 $0.00 M 0.10 2026-08-15 $0.00 M 0.10 2026-08-14 $0.00 M 0.10 2026-08-13 $0.00 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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