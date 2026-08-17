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المزيد عن YOM

معلومات سعر YOM

ما هو YOM

الوثيقة البيضاء لـ YOM

الموقع الرسمي لـ YOM

اقتصاد توكن YOM

توقعات سعر YOM

سجل YOM

دليل شراء YOM

محول عملة YOM إلى الفيات

عقود YOM الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ YOM (YOM)

التحليل الفني اليوم لـ YOM (YOM)

توفر صفحة YOM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل YOM أدناه.

تغير سعر YOM (YOM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10155---1.85%+1.61%+290.57%
اعرف المزيد عن سعر YOM

المؤشرات الفنية الخاصة بـ YOM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ YOM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 4شراء 4
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1025
0.1022
R2
0.1022
0.102
R1
0.102
0.1019
PP
0.1017
0.1017
S1
0.1015
0.1015
S2
0.1012
0.1014
S3
0.101
0.1012

إشارات السوق الخاصة بـ YOM

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ YOM

صافي التدفقسعر YOMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.10
2026-08-16$0.00 M0.10
2026-08-15$0.00 M0.10
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13$0.00 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق YOM (YOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر YOM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYOM
$0.10155
$0.10155$0.10155
-0.62%
539.94K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة YOM إلى USD

المبلغ

YOM
YOM
USD
USD

1 YOM = 0.10155 USD

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