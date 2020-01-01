توكنوميكس YieldNest (YND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YieldNest (YND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YieldNest (YND) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. الموقع الرسمي: https://yieldnest.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.yieldnest.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba اشتر YND الآن!

توكنوميكس YieldNest (YND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YieldNest (YND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002652204405020029 $ 0.002652204405020029 $ 0.002652204405020029 السعر الحالي: $ 0.002887 $ 0.002887 $ 0.002887 معرفة المزيد عن سعر YieldNest (YND)

توكنوميكس YieldNest (YND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YieldNest (YND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YND، استكشف السعر المباشر لتوكن YND!

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