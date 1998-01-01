توكنوميكس Yidocy Plus (YIDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yidocy Plus (YIDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yidocy Plus (YIDO) العب، استمتع، واربح! Yidocy Plus هي خدمة web3 تجمع بين التمويل اللامركزي (DeFi) وتكنولوجيا الألعاب (GameFi) وثقافة الكيبوب! تقدم تجارب مستخدم فريدة من نوعها، بدءًا من التخزين عالي العائد وصولًا إلى ساحات الألعاب وثقافة الكيبوب. انضم إلى هذا المجتمع المثير المليء بفرص المكافآت والترفيه الواقعي. الموقع الرسمي: https://www.yidocyplus.io/ الوثيقة البيضاء: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c اشتر YIDO الآن!

توكنوميكس Yidocy Plus (YIDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yidocy Plus (YIDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 249.90K $ 249.90K $ 249.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001499801040916317 $ 0.001499801040916317 $ 0.001499801040916317 السعر الحالي: $ 0.002499 $ 0.002499 $ 0.002499 معرفة المزيد عن سعر Yidocy Plus (YIDO)

توكنوميكس Yidocy Plus (YIDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yidocy Plus (YIDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YIDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YIDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YIDO، استكشف السعر المباشر لتوكن YIDO!

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