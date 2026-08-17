التحليل الفني اليوم لـ yieldbasis (YB) توفر صفحة yieldbasis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل yieldbasis أدناه. التسجيل

تغير سعر yieldbasis (YB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07808 -- -0.67% +3.99% -24.49%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yieldbasis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yieldbasis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 5 شراء 10 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0782 0.0781 R2 0.0781 0.078 R1 0.078 0.078 PP 0.0779 0.0779 S1 0.0778 0.0778 S2 0.0777 0.0778 S3 0.0776 0.0777

إشارات السوق الخاصة بـ Yieldbasis صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.22M $8.32 M $8.55 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Yieldbasis صافي التدفق سعر YBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.08 2026-08-16 -$0.04 M 0.08 2026-08-15 -$0.06 M 0.08 2026-08-14 $0.04 M 0.08 2026-08-13 $0.06 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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