توكنوميكس YAY Network (YAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YAY Network (YAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YAY Network (YAY) YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. الموقع الرسمي: https://yay.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 اشتر YAY الآن!

توكنوميكس YAY Network (YAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YAY Network (YAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 349.51K $ 349.51K $ 349.51K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 السعر الحالي: $ 0.0005082 $ 0.0005082 $ 0.0005082 معرفة المزيد عن سعر YAY Network (YAY)

توكنوميكس YAY Network (YAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YAY Network (YAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YAY، استكشف السعر المباشر لتوكن YAY!

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