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المزيد عن XUSD

معلومات سعر XUSD

ما هو XUSD

الوثيقة البيضاء لـ XUSD

الموقع الرسمي لـ XUSD

اقتصاد توكن XUSD

توقعات سعر XUSD

سجل XUSD

دليل شراء XUSD

محول عملة XUSD إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ XUSD (XUSD)

التحليل الفني اليوم لـ XUSD (XUSD)

توفر صفحة XUSD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XUSD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XUSD أدناه.

تغير سعر XUSD (XUSD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.001--0.00%0.00%+0.02%
اعرف المزيد عن سعر XUSD

تدفق رأس المال الخاص بـ XUSD

صافي التدفقسعر XUSDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.56 M1.00
2026-08-16$0.60 M1.00
2026-08-15$0.49 M1.00
2026-08-14$5.75 M1.00
2026-08-13$2.14 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن XUSD

XUSD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XUSD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XUSD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XUSD (XUSD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XUSD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXUSD
$1.001
$1.001$1.001
0.00%
54.37K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XUSD إلى USD

المبلغ

XUSD
XUSD
USD
USD

1 XUSD = 1 USD

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