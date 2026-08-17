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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Plasma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Plasma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XPL

معلومات سعر XPL

ما هو XPL

الوثيقة البيضاء لـ XPL

الموقع الرسمي لـ XPL

اقتصاد توكن XPL

توقعات سعر XPL

سجل XPL

دليل شراء XPL

محول عملة XPL إلى الفيات

عقود XPL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Plasma (XPL)

التحليل الفني اليوم لـ Plasma (XPL)

توفر صفحة Plasma تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XPL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Plasma أدناه.

تغير سعر Plasma (XPL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07636---3.38%-6.61%-6.07%
اعرف المزيد عن سعر Plasma

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Plasma

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Plasma عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07633
0.07632
R2
0.07632
0.07632
R1
0.07632
0.07632
PP
0.07631
0.07631
S1
0.07631
0.07631
S2
0.0763
0.07631
S3
0.0763
0.0763

إشارات السوق الخاصة بـ Plasma

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.58M
$46.51 M
$45.93 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.41M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.44 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.33M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$13.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$13.61 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Plasma

صافي التدفقسعر XPLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.30 M0.08
2026-08-16-$2.28 M0.08
2026-08-15-$1.75 M0.08
2026-08-14-$0.05 M0.08
2026-08-13-$0.21 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Plasma

تداول أسواق Plasma (XPL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Plasma المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXPL
$0.07635
$0.07635$0.07635
-0.76%
11.88M (USDT)
/USDCXPL
$0.07637
$0.07637$0.07637
-0.63%
715.87K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XPL إلى USD

المبلغ

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.07636 USD

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