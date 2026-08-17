التحليل الفني اليوم لـ Plasma (XPL) توفر صفحة Plasma تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XPL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Plasma أدناه. التسجيل

تغير سعر Plasma (XPL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07636 -- -3.38% -6.61% -6.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Plasma

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Plasma عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.07633 0.07632 R2 0.07632 0.07632 R1 0.07632 0.07632 PP 0.07631 0.07631 S1 0.07631 0.07631 S2 0.0763 0.07631 S3 0.0763 0.0763

إشارات السوق الخاصة بـ Plasma صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.58M $46.51 M $45.93 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.41M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $4.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $4.44 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.33M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $13.28 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $13.61 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Plasma صافي التدفق سعر XPLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.30 M 0.08 2026-08-16 -$2.28 M 0.08 2026-08-15 -$1.75 M 0.08 2026-08-14 -$0.05 M 0.08 2026-08-13 -$0.21 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Plasma (XPL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Plasma المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XPL $0.07635 $0.07635 $0.07635 -0.76% 11.88M (USDT) تداول / USDC XPL $0.07637 $0.07637 $0.07637 -0.63% 715.87K (USDT) تداول