التحليل الفني اليوم لـ XPIN Network (XPIN) توفر صفحة XPIN Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XPIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XPIN Network أدناه. التسجيل

تغير سعر XPIN Network (XPIN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0013482 -- -17.36% -10.07% +12.96%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XPIN Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XPIN Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 2 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001363 0.001359 R2 0.001359 0.001356 R1 0.001355 0.001354 PP 0.001351 0.001351 S1 0.001347 0.001348 S2 0.001343 0.001346 S3 0.001339 0.001343

إشارات السوق الخاصة بـ XPIN Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $6.58 M $6.78 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.40 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.42 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.54 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.57 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ XPIN Network صافي التدفق سعر XPINUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق XPIN Network (XPIN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XPIN Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XPIN $0.0013482 $0.0013482 $0.0013482 -21.14% 334.71M (USDT) تداول