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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XPIN Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XPIN Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XPIN

معلومات سعر XPIN

ما هو XPIN

الوثيقة البيضاء لـ XPIN

الموقع الرسمي لـ XPIN

اقتصاد توكن XPIN

توقعات سعر XPIN

سجل XPIN

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محول عملة XPIN إلى الفيات

عقود XPIN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ XPIN Network (XPIN)

التحليل الفني اليوم لـ XPIN Network (XPIN)

توفر صفحة XPIN Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XPIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XPIN Network أدناه.

تغير سعر XPIN Network (XPIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0013482---17.36%-10.07%+12.96%
اعرف المزيد عن سعر XPIN Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XPIN Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XPIN Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001363
0.001359
R2
0.001359
0.001356
R1
0.001355
0.001354
PP
0.001351
0.001351
S1
0.001347
0.001348
S2
0.001343
0.001346
S3
0.001339
0.001343

إشارات السوق الخاصة بـ XPIN Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$6.58 M
$6.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.42 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.57 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ XPIN Network

صافي التدفقسعر XPINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن XPIN Network

تداول أسواق XPIN Network (XPIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XPIN Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXPIN
$0.0013482
$0.0013482$0.0013482
-21.14%
334.71M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XPIN إلى USD

المبلغ

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0013482 USD

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