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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Exxon Mobil (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Exxon Mobil (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Exxon Mobil (Ondo) (XOMON)

التحليل الفني اليوم لـ Exxon Mobil (Ondo) (XOMON)

توفر صفحة Exxon Mobil (Ondo) تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XOMON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Exxon Mobil (Ondo) أدناه.

تغير سعر Exxon Mobil (Ondo) (XOMON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Exxon Mobil (Ondo)

صافي التدفقسعر XOMONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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