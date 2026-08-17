التحليل الفني اليوم لـ Codatta (XNY) توفر صفحة Codatta تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XNY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Codatta أدناه. التسجيل

تغير سعر Codatta (XNY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00759 -- +8.39% +27.69% -6.53%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Codatta

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Codatta عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 3 شراء 5 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.007654 0.00765 R2 0.00765 0.007645 R1 0.007641 0.007642 PP 0.007637 0.007637 S1 0.007628 0.007632 S2 0.007624 0.007629 S3 0.007615 0.007624

إشارات السوق الخاصة بـ Codatta صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.48M $4.15 M $4.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.46 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.46 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.55 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.55 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Codatta صافي التدفق سعر XNYUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.01 2026-08-16 $0.06 M 0.01 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Codatta (XNY) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Codatta المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XNY $0.00759 $0.00759 $0.00759 +2.90% 14.64M (USDT) تداول