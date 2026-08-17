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المزيد عن XMN

معلومات سعر XMN

ما هو XMN

الوثيقة البيضاء لـ XMN

الموقع الرسمي لـ XMN

اقتصاد توكن XMN

توقعات سعر XMN

سجل XMN

دليل شراء XMN

محول عملة XMN إلى الفيات

عقود XMN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ xMoney (XMN)

التحليل الفني اليوم لـ xMoney (XMN)

توفر صفحة xMoney تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XMN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل xMoney أدناه.

تغير سعر xMoney (XMN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00055---30.38%-55.65%-80.84%
اعرف المزيد عن سعر xMoney

تدفق رأس المال الخاص بـ XMoney

صافي التدفقسعر XMNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن xMoney

XMN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XMN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XMN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق xMoney (XMN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر xMoney المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXMN
$0.00055
$0.00055$0.00055
-8.33%
22.93M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XMN إلى USD

المبلغ

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.00055 USD

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