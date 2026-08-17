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المزيد عن XL1

معلومات سعر XL1

ما هو XL1

الوثيقة البيضاء لـ XL1

الموقع الرسمي لـ XL1

اقتصاد توكن XL1

توقعات سعر XL1

سجل XL1

دليل شراء XL1

محول عملة XL1 إلى الفيات

عقود XL1 الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ XL1 (XL1)

التحليل الفني اليوم لـ XL1 (XL1)

توفر صفحة XL1 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XL1، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XL1 أدناه.

تغير سعر XL1 (XL1)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002165--+8.35%+14.36%-26.29%
اعرف المزيد عن سعر XL1

تدفق رأس المال الخاص بـ XL1

صافي التدفقسعر XL1USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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XL1 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XL1 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XL1 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XL1 (XL1) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XL1 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXL1
$0.0002165
$0.0002165$0.0002165
+0.55%
6.41M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XL1 إلى USD

المبلغ

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0002165 USD

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