توكنوميكس Chainge (XCHNG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chainge (XCHNG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chainge (XCHNG) $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. الموقع الرسمي: https://www.chainge.finance/ الوثيقة البيضاء: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ مستكشف الكتل: http://fsnex.com اشتر XCHNG الآن!

توكنوميكس Chainge (XCHNG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chainge (XCHNG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 السعر الحالي: $ 0.00452 $ 0.00452 $ 0.00452 معرفة المزيد عن سعر Chainge (XCHNG)

توكنوميكس Chainge (XCHNG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chainge (XCHNG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XCHNG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XCHNG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XCHNG، استكشف السعر المباشر لتوكن XCHNG!

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