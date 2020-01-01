توكنوميكس Arcana Network (XAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arcana Network (XAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arcana Network (XAR) Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. الموقع الرسمي: https://arcana.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.arcana.network/ مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF اشتر XAR الآن!

توكنوميكس Arcana Network (XAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arcana Network (XAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 السعر الحالي: $ 0.003125 $ 0.003125 $ 0.003125 معرفة المزيد عن سعر Arcana Network (XAR)

توكنوميكس Arcana Network (XAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arcana Network (XAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XAR، استكشف السعر المباشر لتوكن XAR!

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